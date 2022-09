Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montag zwischen 10.30 und 11.45 Uhr ein Auto beschädigt, das in Sigmaringen auf einem Parkplatz in der Straße „In der Au“ abgestellt war. Nach dem Unfall kümmerte sich der Täter nicht um die Schadensregulierung, sondern setzte seine Fahrt fort. Den Schaden an der Stoßstange des Wagens schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro. Hinweise werden beim Polizeirevier Sigmaringen unter Telefon 07571 / 104-0 erbeten.