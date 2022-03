Polizei sucht Zeugen einer Schlägerei

Nach bisher unbestätigten Angaben eines 31-jährigen Mannes soll es am Samstagabend um 22.20 Uhr in der Sigmaringer Karlstraße zur einem Körperverletzungsdelikt gekommen sein. Der Mann gab nachträglich bei der Polizei an, dass er um diese Zeit von acht Personen geschlagen worden sei. Sowohl bei dem Anzeigenerstatter, als auch bei den acht Tätern soll es sich demnach um Ausländer gehandelt haben. Zeugen, die zur betreffenden Zeit im Bereich der Karlstraße eine Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen in Verbindung zu setzen.