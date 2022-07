Polizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalls, bei dem ein 84 Jahre alter Fahrradfahrer schwer verletzt wurde

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 14.30 Uhr in der Donautalstraße, bei dem ein 84 Jahre alter Fahrradfahrer schwerer verletzt wurde, sucht der Verkehrsdienst Sigmaringen nach weiteren Unfallzeugen und einem Pkw-Fahrer. Der 33-jährige Fahrer eines Zustellerfahrzeugs wollte auf der Donautalstraße nach links in ein Grundstück einbiegen, hierbei musste er aufgrund von Gegenverkehr anhalten.

Ein entgegenkommender, bislang unbekannter Autofahrer soll dann angehalten haben, um dem Paketzusteller die Einfahrt in das Grundstück zu ermöglichen. Beim Abbiegen übersah der 33-Jährige dann jedoch den 84-jährigen Radfahrer, der seinerseits den anhaltenden Pkw rechts überholte, und kollidierte mit diesem.

Ein Rettungshubschrauber flog den Radler zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Noch bevor die Personalien des unbekannten Autofahrers, der die Durchfahrt ermöglicht hatte, erhoben werden konnten, verließ dieser die Unfallstelle. Die Polizei bittet ihn und weitere Zeugen des Verkehrsunfalls, sich unter Tel. 07571/104-0 bei den sachbearbeitenden Beamten zu melden.