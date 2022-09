Polizei sucht weißen SUV

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstag zwischen 16 und 17 Uhr einen geparkten Skoda auf einem Parkplatz in der Friedrich-List-Straße in Sigmaringen touchiert. Beim Unfallfahrzeug soll es sich um einen weißen SUV handeln. Der Sachschaden im Heckbereich beläuft sich auf etwa 800 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet etwaige Zeugen, sowie Personen, die Hinweise zum Unfallfahrzeug geben können, sich unter Telefon 07571/10 40 zu melden.