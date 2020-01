Polizei sucht wegen Schuhdieb Zeugen

Ein bisher Unbekannter hat am Dienstag gegen 15 Uhr vor dem Schuhgeschäft „Quick-Schuh“ in der Antonstraße in Sigmaringen ein Paar sogenannte Crocs, Größe 45, gestohlen. Die Tat wurde von einem Zeugen beobachtet, den die Polizei für die weiteren Ermittlungen dringend benötigt. Der Tatverdächtige wird als Nordafrikaner beschrieben, der 20-25 Jahre alt, schlank und 180 bis190 Zentimeter groß sein soll. Bekleidet war der kurzhaarige Mann mit einer quergestreiften Jacke in den Farben rot, weiß und blau. Bereits gegen 13.20 Uhr war der Mann vor einem weiteren Schuhgeschäft in der Sigmaringer Innenstadt in verdächtiger Weise aufgefallen. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des Ladendiebstahls und bittet den gesuchten Zeugen dringend, sich zu melden.