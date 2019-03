Rund 1000 Euro Sachschaden an einem Kia sind bei einem Parkrempler im Bereich der Zollschule entstanden. Das teilt die Polizei mit. Der Besitzer des Wagens hatte das Auto am vergangenen Mittwoch dort geparkt und stellte am Freitagnachmittag bei seiner Rückkehr diverse frische Dellen an der rechten hinteren Fahrzeugseite fest. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher sind an die Polizei Sigmaringen, Telefonnummer 07571/ 1010, erbeten.