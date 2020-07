Polizei sucht Unbekannten nach Unfallflucht

Die Polizei ermittelt derzeit wegen Unfallflucht nachdem ein Unbekannter am Mittwoch in der Zeit zwischen 9.15 Uhr und 16 Uhr auf dem Parkplatz hinter dem Bahnhof in der Landesbahnstraße in Sigmaringen einen blauen Seat Leon angefahren hat und im Anschluss an die Tat geflüchtet ist. Der Schaden wird von der Polizei auf 2500 Euro beziffert. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter der Telefonnummer 07571/1040, um Hinweise.