Polizei sucht Tankstellendiebe

Auf Schokolade und Tabak hatten es am Mittwoch gegen 10.45 Uhr zwei bislang unbekannte Diebe in einer Tankstelle an der Mühlbergstraße abgesehen. Laut Polizeiangaben ging einer der Männer zielgerichtet an den Verkaufstresen und entwendete aus der dortigen Auslage mehrere Tafeln Schokolade. Der zweite Täter nahm kurze Zeit später ein Zigarettenset im Wert von rund 25 Euro aus der Auslage an sich. Danach verließen beide Diebe das Geschäft, ohne die Waren zu bezahlen. Der Kassierer war während dieser Zeit kurzzeitig nicht im Verkaufsraum. Der Polizei liegt eine Beschreibung der Männer vor. Erster Täter: männlich, 20 - 30 Jahre, dunkler Teint, schwarze kurze Haare, Bart, bekleidet mit dunkler Hose, schwarzem T-Shirt; Sonnenbrille, trug eine schwarze Umhängetasche. Zweiter Täter: männlich, 20 - 30 Jahre, schwarze kurze Haare, Vollbart, blaue Jeans, helles T-Shirt, schwarze Schuhe, trug eine schwarze Umhängetasche und schwarzen Rucksack

Zeugen sollen ihre Hinweise an die Polizei Sigmaringen, Telefon 07571/1040, richten.