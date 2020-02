Polizei sucht Steinewerfer

Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Dienstagabend an der Nordwest-Umfahrung in Biberach gegeben. Nach Angaben der Polizei soll der 61 Jahre alte Fahrer betrunken gewesen sein. Er und ein 36-jähriger Mitfahrer wurden schwer verletzt. Leichte Verletzungen zog sich eine 49-jährige Mitfahrerin zu.

Der Fahrer eines Kleinwagens wollte von Warthausen kommend auf der Nordwest-Umfahrung rechts auf L273 bei Birkenhard abbiegen.

Dabei fuhr er mit seinem Auto geradeaus über zwei Verkehrsinseln und prallte frontal gegen einen ...