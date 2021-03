Polizei sucht Rucksackbesitzer

Einer 28-Jährigen ist nach Angaben der Polizei ihre Handtasche aus einem unverschlossenen Auto gestohlen worden. Am Dienstag gegen 13.30 Uhr belud sie ihr Auto in der Fürst-Wilhelm-Straße, wobei ihr die Handtasche vom Beifahrersitz entwendet wurde. Die Handtasche wurde dann am Samstag im Bereich des Prinzenparks aufgefunden. Es fehlte die EC-Karte. Bei der Handtasche war ein schwarzer Rucksack der Marke IMEX mit mehreren Schlüsseln, einem Anhänger von O² und einem Zugangschip. Die Polizei vermutet nun, dass der Rucksack ebenfalls aus einem Diebstahl stammt.