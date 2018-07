Polizei sucht nach Unfallzeugen

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstagnachmittag auf der Kreuzung Laizer Straße/Burgwiesen gekommen. Ein Fahrzeug überquerte die Kreuzung aus Richtung B 313 kommend in Richtung Burgwiesen, das zweite Fahrzeug kam aus Richtung Innenstadt und fuhr in Richtung Laiz. Während die 26-jährige Fahrerin des einen Fahrzeugs unverletzt blieb, wurde die 72-jährige Fahrerin des anderen Fahrzeuges mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Da beide Fahrzeugführerinnen angaben, bei „Grün“ in die Kreuzung eingefahren zu sein, sucht die Polizei nun Unfallzeugen, die sich unter der Rufnummer 07571/104-220 melden können.