Polizei sucht nach Unfallopfer

Eine 19-Jährige ist am Dienstag gegen 16.05 Uhr auf dem LIDL-Parkplatz beim Ausparken leicht auf das Heck eines geparkten weißen BMW Kombi mit Sigmaringer Kennzeichen aufgefahren. Da sie beim Nachsehen sowohl an ihrem als auch am BMW keinen Schaden feststellte, fuhr sie weiter. Als die Fahrzeughalterin davon erfuhr, bestand diese darauf, dass die Fahrerin den Sachverhalt bei der Polizei mitteilt. Der weiße BMW Kombi war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Parkplatz anzutreffen. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet Personen, die sich zur genannten Zeit mit einem weißen BMW Kombi und Sigmaringer Kennzeichen auf dem Parkplatz aufgehalten haben, ihr Fahrzeug auf eine frische Beschädigung an der Heckstoßstange zu überprüfen und im Schadensfall unter Telefon 07571/1040 zu melden.