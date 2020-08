Polizei sucht nach Unfallflüchtigem

Die Kurve der aktiven Corona-Fälle im Ostalbkreis sinkt weiter. Das Landratsamt meldet als zuständige Behörde am Donnerstag, dass zurzeit 40 Menschen kreisweit am Coronavirus erkrankt sind. Die Kreisverwaltung hat am Mittwoch zum ersten Mal auf ihrer Webseite alle Städte und Gemeinden im Kreis aufgelistet, die einverstanden waren, ihre aktiven Fälle öffentlich zu machen.

Demnach (Stand: 5. August) sind vier Fälle derzeit in Aalen gemeldet, drei in Heubach, 31 in Schwäbisch Gmünd sowie einer in Waldstetten.