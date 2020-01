Polizei sucht nach Unfallflucht Zeugen

Ein Unfallverursacher hat sich am Samstagnachmittag unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zwischen 13.30 und 13.45 Uhr kam es an der Ecke Buchenweg/Kastanienweg zu einem Verkehrsunfall. Ein Zeuge beobachtete wie der Fahrer eines weißen Kastenwagens der Autovermietung Buchbinder nach dem Abbiegen in den Kastanienweg nochmals zurücksetzte und hierbei einen parkenden Wagen beschädigte.

Ohne sich weiter um den Schaden von rund 2000 Euro zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Nach Polizeiangaben konnte er kurze Zeit später nochmals beobachtet werden, wie er langsam an dem beschädigten Fahrzeug vorbeifuhr. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, in Verbindung zu setzen.