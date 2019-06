Polizei sucht nach jugendlichen Rollerdieben

Unbekannte haben am Dienstag zwischen 22und 23 Uhr in der Badstraße laut Polizeimeldung einen vor der Hausnummer 23 abgestellten und unverschlossenen Roller der Marke Piaggio mit Sigmaringer Kennzeichen gestohlen. Am nächsten Morgen ist der Roller in einem Feld kurz vor Sigmaringendorf gefunden worden. Eine Zeugin hatte am Abend eine Gruppe Jugendlicher beobachtet, die laut redend am Tatort vorbei liefen Einer von ihnen sagte laut Angaben der Zeugin: „Komm wir klauen den Roller.“ Außerdem hörte sie den Namen Janine oder Janina und den Namen Lea. Die Zeugin sagte gegenüber der Polizei, dass es sich sechs bis zehn Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren gehandelt habe. Personen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen unter der Telefonnummer 07571/1040 zu informieren.