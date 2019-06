Polizei sucht nach Hinweisen von Zeugen

Gewaltsam Zutritt hat sich ein unbekannter Täter in der Nacht auf Freitag auf ein Sportplatzgelände in der Gorheimer Allee in Sigmaringen verschafft. Das teilt die Polizei mit. Anschließend er sich über eine eingeschlagene Fensterscheibe in das Innere eines Kiosks und entwendete mehrere Flaschen Alkoholika. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Zeugen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen unter der Telefonnummer 07571/104 0 in Verbindung zu setzen.