Wegen Ladendiebstahls ermittelt die Polizei gegen zwei unbekannte junge Männer, die am Dienstag gegen 19.30 Uhr bei einem Discounter in der Straße „In den Burgwiesen“ mehrere Lebensmittel und vier Getränkepackungen mit insgesamt 24 Flaschen Cola entwendet haben. Eine Kundin hatte beobachtet, wie die beiden mit einem vollen Einkaufswagen an einer nicht besetzten Kasse vorbeigingen, weshalb sie eine Angestellte informierte. Die beiden Männer sind nach Polizeiangaben 20 bis 25 Jahre alt, einer trug eine blaue Jeans, einen schwarzen Kapuzenpulli und eine schwarze Lederjacke. Sein Komplize war bekleidet einer blauen Jeans, einem beigen Kapuzenpulli und einer blauen Jeansjacke. Beide führten einen großen Rucksack mit sich und rannten in Richtung Stadtmitte davon.

Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu wenden.