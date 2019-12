Unbekannte haben in den vergangenen Tagen drei Autos aufgebrochen und aus ihnen kleinere Bargeldbeträge sowie Wertsachen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Aufbrüche zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 23 Uhr, gemeldet. Am Mittwoch wurde aus einem unverschlossenen Auto, das in der Straße „Hintere Landesbahnstraße“ abgestellt war, ein Geldbeutel mit einem geringen Bargeldbetrag entwendet. Am Donnerstag schlug ein unbekannter Täter in der Zeit von 19 bis 23 Uhr die rechte Seitenscheibe eines in der Hornsteiner Straße abgestellten Autos ein und entwendete aus dem Inneren ein Notebook und ein Tablet im Wert von rund 200 Euro. Aus einem Opel, der am Donnerstag zwischen 18.45 und 19 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz in der Bahnhofstraße abgestellt war, wurde eine rosafarbene Handtasche der Marke „Calvin Klein“ mit Inhalt entwendet.

Der unbekannte Täter schlug die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendete aus dem Fußraum die besagte Handtasche. Zeugen hatten eine Person beobachtet, die zur Tatzeit vom Parkplatz in Richtung Prinzengarten rannte. Diese Person soll etwa 30 Jahre alt und 185 Zentimeter groß sein. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu wenden.