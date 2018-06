Polizei stoppt laute Bauarbeiten

Nach Beschwerden über laute Bauarbeiten sind Polizeibeamte am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr im Neubaugebiet Schafswiese III auf mehrere Männer gestoßen, die mit Kran, Minibagger und Radlader Bau- und Erdarbeiten ausführten. Ab 7.30 Uhr waren die Männer dabei, Abwasserleitungen zu verlegen, Schächte zu versetzen, das Auffüllmaterial zu verdichten und Baumaterialen umzusetzen. Die ruhestörenden Arbeiten wurden eingestellt, trotz des Hinweises, dass die Zeit dränge, weil am Montag das bestellte Fertighaus angeliefert werde. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige an die Stadt Sigmaringen folgt.