Polizei stoppt deutlich überladenen Transporter

Eine Verkehrsteilnehmerin hat dem Polizeirevier Sigmaringen am Mittwoch gegen 14.45 Uhr einen offensichtlich stark überladenen Kleintransporter gemeldet, der auf der B 32 von Hettingen in Richtung Sigmaringen unterwegs sei. Das teilt die Polizei am Freitag mit. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs durch Beamte des Verkehrsdienstes bestätigte sich die Einschätzung der Anruferin schnell: Die Wiegung des Kleintransporters auf einer Schwerlastwaage ergab ein Gesamtgewicht von mehr als acht Tonnen, anstelle der zulässigen 3,5 Tonnen. Neben der Gewichtsüberschreitung von etwa 130 Prozent wies das Fahrzeug zudem erhebliche technische Mängel auf, weshalb der Kleintransporter nach einer Überprüfung beim TÜV stillgelegt wurde. Der ausländische Fahrer musste bei den Beamten noch vor Ort einen mittleren dreistelligen Eurobetrag zur Sicherung des Bußgeldverfahrens hinterlegen.