Polizei schnappt Geldautomaten-Knacker

Die Polizei hat Mitglieder einer mutmaßlichen Bande festgenommen, die seit November 2021 offenbar mehrere Geldautomaten aufgebrochen haben – auch mehrfach im Landkreis Sigmaringen. Nach ihrer Festnahme wurden die sechs Männer in mehrere baden-württembergische Gefängnisse gebracht.

Ermittlungen laufen seit mehreren Monaten

Seit mehreren Monaten seien Ermittlerinnen und Ermittler der Staatsanwaltschaft Hechingen, des Landeskriminalamts Baden-Württemberg, der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen und des Polizeipräsidiums Einsatz einer überregional agierenden Tätergruppierung auf der Spur, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg.

Die Täter hätten sich offenbar auf die Spreizung von Geldautomaten spezialisiert und dabei insbesondere hydraulische Spreizgeräte verwendet, die beispielsweise bei Feuerwehren im Einsatz sind.

Bande agiert in unterschiedlicher Besetzung

Auf das Konto der Bande, die die Taten seit November vergangenen Jahres in unterschiedlicher Besetzung beging, sollen unter anderem Geldautomaten-Aufbrüche in Sigmaringen, Herdwangen-Schönach, Sauldorf, Löffingen und Titisee-Neustadt gehen.

Durch umfangreiche verdeckte Ermittlungen sei es gelungen, am 21. Dezember dieses Jahres sechs Personen im Alter zwischen 28 und 40 Jahren festzunehmen, die der Gruppierung zugeschrieben werden. Erwischt wurden sie auf frischer Tat in Rosenberg im Ostalbkreis.

Drei Flüchtige springen in einen eiskalten Fluss

In den frühen Morgenstunden sollen die Täter einen Geldautomaten geöffnet und einen hohen fünfstelligen Geldbetrag entwendet haben. Polizeikräfte verschiedener Dienststellen ertappen die mutmaßliche Bande dabei. Drei Personen flüchteten und sprangen in den eiskalten Fluss Kocher. Spezialkräfte der Polizei retten sie aus dem Wasser und nahmen sie fest. Zwei der Tatverdächtigen kamen mit Unterkühlungen ins Krankenhaus. Ein weiterer verletzte sich bei seinem Fluchtversuch am Knie.

In unterschiedliche Gefängnisse gebracht

Die sechs Tatverdächtigen wurden am 21. und 22. Dezember dem Haftrichter beziehungsweise der Haftrichterin beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Alle Haftbefehle wurden in Vollzug gesetzt und die Beschuldigten in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten in Baden-Württemberg eingeliefert.