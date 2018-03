Polizei schnappt Dealer mit 200 Gramm Marihuana

Die Polizei hat am Bahnhof 200 Gramm Marihuana beschlagnahmt. Wie das Polizeipräsidium am Dienstag mitteilte, befindet sich der 20-jährige Asylbewerber aus Offenburg, bei dem die Drogen gefunden wurden, in Untersuchungshaft. Eine gemeinsamen Streife des Polizeireviers Sigmaringen und der Bundespolizei fand die Drogen am Freitag gegen 19.45 Uhr in der Sporttasche des 20-jährigen Asylbewerbers, der am Bahnhof kontrolliert wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen wegen des Verdachts auf Drogenhandel übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde der 20-Jährige noch am Samstag dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Er wurde in einer Justizvollzugsanstalt eingesperrt.