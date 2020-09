Polizei rückt mit vier Streifen an: Eskalation nach Fußballspiel in Unterschmeien

Von Schwäbische Zeitung

Oberbürgermeister Michael Beck will in Tuttlingen wieder Sirenen zur Alarmierung in Katastrophenfällen aufbauen. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. „Die Defizite, die beim Warntag deutlich wurden, haben gezeigt, dass dies der sinnvollste Weg ist“, so Beck.

Bis in die 1990er-Jahre gab es sie in jedem Dorf, mit dem Ende des Kalten Krieges verschwanden die Sirenen von den Dächern der Rathäuser, Schulen oder Feuerwehrmagazine.