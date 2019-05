Die Polizei hat am Mittwochvormittag Händler auf dem Parkplatz vor der Landeserstaufnahmestelle an der Binger Straße kontrolliert, die dort Lebensmittel verkauft haben. Überprüft wurde die Einhaltung von Gewerbevorschriften, die nun an die Stadtverwaltung übermittelt werden, sagt die Polizei.Während der Kontrolle habe sich ein Streit zwischen zwei Kundinnen in der Warteschlange entwickelt – die Beamten haben ihn jedoch schlichten können.