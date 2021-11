Polizei nimmt zwei Asylbewerber in Sigmaringen fest

Weil sie im Verdacht stehen, seit September dieses Jahres für zahlreiche Straftaten im Bereich Sigmaringen verantwortlich zu sein, ermitteln die Staatsanwaltschaft und eine Ermittlungsgruppe der Polizei Sigmaringen gegen zwei Männer im Alter von 27 und 32 Jahren. Dies teilen die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Ravensburg gemeinsam mit.

In den zurückliegenden Wochen sollen die beiden Tatverdächtigen überwiegend Eigentums- und Gewaltdelikte, unter anderem auch Straftaten gegen Polizeibeamte, verübt haben.

Die Staatsanwaltschaft Hechingen beantragte beim Amtsgericht Hechingen Haftbefehle gegen die beiden aus Algerien stammenden Männer, die seitens des Gerichts auch erlassen wurden.

Polizeibeamten gelang es, sowohl den 32- als auch den 27-Jährigen am Mittwoch in der Landeserstaufnahmestelle Sigmaringen widerstandslos festzunehmen. Sie wurden bereits am gleichen Tag beim Amtsgericht Hechingen der zuständigen Richterin vorgeführt, welche die Untersuchungshaft anordnete. Beide Tatverdächtigen wurden anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Bereits am vergangenen Dienstag nahmen Beamte der Ermittlungsgruppe in Sigmaringen dort einen vom Amtsgericht Pforzheim wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls verurteilten und mittels Haftbefehl gesuchten 22-jährigen Bosnier fest. Nach der Vorführung beim zuständigen Amtsgericht kam er ebenfalls in einer Justizvollzugsanstalt unter.