Polizei nimmt Dieb fest

Ermittlungen wegen Diebstahls haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen gegen einen 17 Jahre alten Mann eingeleitet, der am Mittwoch vorläufig festgenommen wurde. Der Jugendliche führte laut Polizeibericht bei einer Kontrolle gegen 19 Uhr einen Rucksack mit sich, der ihm nicht gehörte. Im Laufe weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 17-Jährige im Bereich des Bahnhofs, in der Straße „In der Au“ und in der Binger Straße mehrere geparkte Fahrzeuge auf deren Verschlussverhältnisse überprüft und dabei teilweise auch beschädigt hatte.

Aus einem Fahrzeug entwendete der Jugendliche den Rucksack, der inzwischen seinem Besitzer zugeordnet werden konnte. Nach dem Besitzer eines Parfumflakons, das der 17-Jährige mutmaßlich ebenfalls aus einem bislang unbekannten Auto entwendet hat, sucht die Polizei aktuell noch.