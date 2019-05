Polizei muss Streit zwischen zwei Männern schlichten

Heftig sind zwei Bewohner der Lea Sigmaringen am Mittwochnachmittag in der Mühlbergstraße aneinander geraten. Eine vorbeifahrende Streifenwagenbesatzung der Polizeidiensthundeführerstaffel Pfullendorf wurde auf die Streithähne aufmerksam und schritt ein. Während sich der eine Betroffene einsichtig zeigte, reagierte sein Kontrahent, ein 26-jähriger Nordafrikaner, weiterhin aggressiv gegenüber Passanten und der Polizei. Mit Unterstützung der in Sigmaringen eingesetzten Beamten des Polizeipräsidiums Einsatz konnte der 26-Jährige beruhigt und zur Verhinderung weiterer Störungen bis 22 Uhr in richterlich angeordneten Beseitigungsgewahrsam genommen werden. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.