Bei frühlingshaften Temperaturen und der damit beginnenden Motorradsaison haben Beamte der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen am Sonntag zwischen 12 und 19.45 Uhr Schwerpunktkontrollen vorgenommen. Dabei kamen auch Geschwindigkeitsmessgeräte zum Einsatz, etwa auf der Landesstraße 191 zwischen Engen und dem Hegaublick und auf der Landesstraße 194 zwischen Engen und Aach. Außerdem waren in den Landkreisen Sigmaringen und Konstanz Videofahrzeuge im Einsatz, berichtet die Polizei.

Insgesamt wurden 52 Zweiradfahrer kontrolliert. 17 davon mussten wegen Geschwindigkeitsverstößen, einer wegen zu geringem Sicherheitsabstand und 27 weitere Fahrer wegen sonstiger Verstöße oder technischer Mängel beanstandet werden. Landesweit verunglückten in der Motorradsaison 2017 (März bis Oktober) 43 Prozent mehr Motorradfahrer tödlich als im Vorjahreszeitraum. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz verdreifachte sich im Jahr 2017 deren Anzahl sogar von sechs auf 18 getötete Zweiradfahrer. In mehr als der Hälfte dieser Unfälle war die überhöhte beziehungsweise den Straßen- und Verkehrsverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit oder das riskante Überholen unfallursächlich.

Vor diesem Hintergrund werden in der künftigen Motorradsaison auf der Grundlage einer vom Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration entwickelten, und von den örtlichen Polizeipräsidien umgesetzten Fachkonzeption, landesweite Präventions- und Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Dabei gehören Schwerpunktkontrollen, wie sie am vergangenen Sonntag vorgenommen wurden, ebenso dazu, wie örtliche Präventionsmaßnahmen an beliebten Biker-Treffpunkten. Die Zweiradfahrer sollen dadurch bereits zu Beginn der Motorradsaison frühzeitig zu einem defensiven Fahrverhalten sensibilisiert werden, verbunden mit der Botschaft, dass Verstöße auch restriktiv verfolgt und sanktioniert werden, teilt die Polizei mit.