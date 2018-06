Ein 32-jähriger Mann ist am Donnerstagmorgen von Passanten unbekleidet in der Josefinenstraße gesehen worden. Ein 40-jähriger Zeuge informierte eine zufällig in der Antonstraße vorbeifahrende Polizeistreife. Die Beamten trafen den Mann vor dem Eiscafé Dolomiti an. Sie brachten ihn ins Polizeirevier und stellten ihn im Krankenhaus einem Arzt vor. Als Ursache gibt die Polizei eine psychische Erkrankung an.