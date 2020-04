Polizei findet Waffen und Drogen bei Rockern

Ein 42-jähriger Rocker sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, an zahlreichen Straftaten, darunter Einfuhr und Handel mit Betäubungsmitteln in großer Menge, beteiligt gewesen zu sein. Bereits im März hatte die Polizei drei Rocker festgenommen. Bei einer groß angelegten Razzia im Rockermilieu im Kreis Sigmaringen, bei der im Clubheim eines Motorradclubs auch Spezialkräfte im Einsatz waren, wurden neben Schlagwerkzeugen und Rauschgilt Schreckschusswaffen aufgefunden. Um welchen Club es sich handelt, teilte der Staatsanwalt nicht mit. Gegen ein weiteres Clubmitglied erging zeitgleich ein Haftbefehl. Der 26-Jährige steht im Verdacht, im November 2019 in Überlingen einen Brand gelegt zu haben.