Polizei findet gestohlenen Pakettransporter

Eines der beiden gestohlenen Pakettransportfahrzeuge ist beim Campus Galli gefunden worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist das Auto bereits am Samstag gegen 15 Uhr entdeckt worden.

Ein Zeuge hatte die Polizei auf das auf dem Parkplatz der Klosterstadt abgestellte Fahrzeug hingewiesen. Die Pakete in dem eingeschneiten und verschlossenen Fahrzeug wurden von den Tätern geöffnet und nach brauchbaren Waren durchsucht, so die Polizei. Ob aus den geöffneten Paketen Gegenstände entwendet wurden, muss noch ermittelt werden, teilt die Polizei weiter mit. Wo sich der Fahrer befindet, dazu hat die Polizei bislang keine Anhaltspunkte, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz.

Wie berichtet, kehrten zwei 19-jährige Paketauslieferer am vergangenen Mittwoch mit den zwei Transportfahrzeugen und den darin befindlichen Paketen nicht wie üblich in die Firma zurück, die sich in einer Gemeinde im Raum Sigmaringen befindet. Die Polizei vermutet, dass sich die Fahrer ins osteuropäische Ausland abgesetzt haben. Die Männer aus Moldau und Rumänien arbeiten als Auslieferer für einen Subunternehmer des deutschlandweit operierenden Paketdienstes. Bei der Überprüfung durch den Subunternehmer stellte sich heraus, dass sie die Waren nicht ausgeliefert hatten. Da beide Fahrer auch über das Mobiltelefon nicht zu erreichen waren, erstattete der Subunternehmer Anzeige gegen die zwei Beschäftigten. Wo sich das zweite Fahrzeug befindet, weiß die Polizei bislang noch nicht. Auch vom zweiten Fahrer fehlt bislang jede Spur.