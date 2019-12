Polizei findet bei Kontrolle geladene Waffen

Bei einer Kontrolle am Sonntag gegen 23.30 Uhr in der Karlstraße haben die Polizisten Waffen in einem Auto gefunden. Der 27-jähriger Fahrer hatte in der Ablage der Fahrertür eine geladene Schreckschusswaffe, sein 20-jähriger Beifahrer auf der Rückbank eine geladene und griffbereite Gasdruckwaffe. Im Magazin befanden sich mehrere Stahlkügelchen. Des Weiteren fanden die Beamten im Wagen einen Koffer, in dem sich ein 15 cm langes Klingenmesser und ein Einhandmesser befanden. Waffen und Munition wurden sichergestellt.