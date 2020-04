Polizei fasst zwei Einbrecher

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen befindet sich ein 29-jähriger Algerier zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Er soll ab Februar zahlreiche Ladendiebstähle, Fahrzeugaufbrüche und einem Wohnungseinbruch in Sigmaringen begangen haben. Das Polizeirevier Sigmaringen war dem Mann mit großem Ermittlungsaufwand, unter anderem unter Einsatz eines Hundes, der die Fährte von einem Tatort bis an seine Wohnanschrift erschnüffelte, im wahrsten Sinne des Wortes auf die Spur gekommen. Ein weiterer Haftbefehl wurde gegen einen 19-jährigen Marokkaner erlassen, der unter Mitwirkung eines bislang flüchtigen Mittäters am vergangenen Samstag in einen Handy-Laden in Sigmaringen eingebrochen war und unmittelbar nach der Tat von der Polizei festgenommen wurde. Die Spurenauswertung hat inzwischen seine Anwesenheit am Tatort bestätigt. Von der Beute – mehreren hochwertigen Smartphones und Tablets – fehlt bislan noch jede Spur.