Polizei fasst nach Einbruch Verdächtige

Die Polizei hat, auch aufgrund von Zeugenhinweisen, den zweiten Tatverdächtigen ermittelt, der mit dem Einbruch am 18. April in Verbindung gebracht wird. Das teilt die Pressestelle des Polizeipräsidiums am Donnerstag mit. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen befindet sich ein 23-jähriger Marokkaner in Untersuchungshaft. Vom Diebesgut, mehreren Smartphones und Tablets der Marke Apple, Samsung, Huawei, Google, Emporia und Fairphone fehlt bislang immer noch jede Spur.