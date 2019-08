Polizei erwischt um 9 Uhr betrunkenen Autofahrer

Mit rund 1,9 Promille Alkohol im Blut ist ein Autofahrer am Freitagvormittag von der Polizei in Sigmaringen erwischt worden. Der 53-Jährige fiel einer Polizeistreife auf, die ihn fragte, ob er etwas getrunken habe. Der Mann verneinte dies und pustete daraufhin in das Kontrollgerät der Polizei. Als ein „stolzer Wert“ von 1,9 Promille herauskam, bemerkte der Mann, er habe am Vorabend Alkohol getrunken, beschreibt Polizeisprecherin Sandra Kretzer den Ablauf der Kontrolle. Die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus bestätigte diesen Wert. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Autofahrers, den er so schnell nicht wieder sehen wird. Wegen seiner Trunkenheitsfahrt muss er sich nun vor Gericht verantworten.