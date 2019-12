Polizei erwischt betrunkenen Schweizer hinterm Steuer

Durch eine Zeugin hat der Polizei am Montag gegen 21.45 Uhr einen betrunkenen Autofahrer in Jungnau gestellt. Der Mann war mit seinem Renault in Schlangenlinien in der Paradiesgasse unterwegs gewesen. Die Beamten stoppten den Wagen in Veringenstadt. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Beamten bei dem 48-jährigen Autofahrer deutlichen Alkoholgeruch war. Ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 1,6 Promille, weshalb der Schweizer Staatsangehörige ins Krankenhaus gebracht wurde und dort Blut abgeben musste. Die Zeugin teilte zudem mit, dass der Autofahrer in Jungnau beinahe in ein Haus gefahren und in Veringenstadt fast gegen ein fahrendes Fahrzeug geprallt sei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 48-Jährigen beschlagnahmt und eine Sicherheitsleistung von 500 Schweizer Franken erhoben.