Deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung haben Polizisten am Freitagmorgen gegen 3 Uhr bei einer 29-jährigen Autofahrerin festgestellt. Sie kontrollierten die Frau laut Polizeimeldung in der Sigmaringer Bahnhofstraße. Nach einem positiven Alkoholtest, der über 0,9 Promille ergab, verboten die Beamten der Frau,weiterzufahren. Die 29-Jährige erwartet nun ein Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.