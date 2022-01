Polizei ermittelt wegen sexueller Übergriffe

Ein Sexualdelikt soll sich in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1.30 Uhr im Sigmaringer Prinzengarten ereignet haben. Darüber informiert die Polizei am Montag.

Die Ermittlungen richten sich gegen einen 22-Jährigen, der eine 19-Jährige nach dem gemeinsamen Aufenthalt in einer nahegelegenen Bar hinter einen Baum gezogen und dort sexuelle Handlungen gegen ihren Willen an der Frau durchgeführt haben soll. Die junge Frau vertraute sich im Anschluss einer Bekannten an.

Ebenfalls Opfer eines Sexualdelikts könnte eine betrunkene 42-Jährige geworden sein, die am Freitagabend bei ihrer Behandlung in einem Rettungswagen in den Burgwiesen gegen 22.15 Uhr völlig ausgerastet war und einer Polizistin ins Gesicht gespuckt hatte.

„Wir ermitteln in dieser Richtung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht zwischen den beiden Fällen jedoch kein Zusammenhang“, antwortet Polizeisprecher Christian Sugg vom Polizeipräsidium Ravensburg auf Nachfrage.

Die Polizei hatte in einer ersten Pressemitteilung vom Samstagvormittag lediglich berichtet, dass die 42-Jährige vor ihrem Ausraster im Rettungswagen Opfer einer Straftat geworden sei.