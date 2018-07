Polizei entlarvt in Sigmaringen Bandendiebe

Wegen Bandendiebstahls ermittelt die Polizei gegen zwei junge Männer im Alter von 19 und 22 Jahren und deren Begleiterinnen, die am Montagabend gegen 19 Uhr in einem Baumarkt in der Friedrich-List-Straße ertappt worden sind. Das berichtet die Polizei.

Ein Ladendetektiv beobachtete, wie der 22-Jähriger „Schmiere“ stand, während seine zwei Begleiterinnen im Alter von 19 und 20 Jahren zwei Bohrmaschinen in ihren Handtaschen verschwinden ließen. Als sie den Laden verlassen hatten und vom Detektiv angesprochen wurden, rannte die 20-Jährige zu einem parkenden Auto, in dem der 19-Jähriger saß, sie einsteigen ließ und dann flüchtete. Der 22-Jährige und die 19-Jährige konnten allerdings vom Detektiv festgehalten und Beamten des Polizeireviers Sigmaringen übergeben werden.

In der Handtasche der 19-Jährigen stießen die Beamten auf einen Akku-Bohrhammer im Wert von rund 500 Euro. Aufmerksame Passanten konnten sich das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs merken, weshalb auch die Komplizen ermittelt werden konnten. Die zweite entwendete Bohrmaschine konnte wenig später auf dem Parkplatz des Baumarktes aufgefunden werden.