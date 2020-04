Polizei bringt Betrunkenen zu seinen Eltern

Zu Fuß und mit rund zwei Promille hat sich ein 18-Jähriger am Freitag gegen 1 Uhr auf den Weg nach Hause gemacht. Wie die Polizei nun mitteilt, hatte er sich zuvor mit Freunden zu einem Beisammensein auf dem Gelände der Bertha-Benz-Schule getroffen und vermutlich in diesem Zusammenhang auch gegen die Corona-Verordnung verstoßen. Auf Höhe der Freiwilligen Feuerwehr stürzte der 18-Jährige auf den Gehweg und musste sich dort mehrfach übergeben. Ein Zeuge und eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife kümmerten sich um den am Boden Liegenden und verständigten einen Rettungswagen. Da kein medizinischer Notfall vorlag, der 18-Jährige wegen seines Trunkenheitsgrades nicht sich selbst überlassen werden konnte, nahmen ihn die Beamten kurzerhand in Gewahrsam und brachten ihn zu seinen Eltern.