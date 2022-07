Platzmangel, Lärm, fehlende Klimaanlage: Über eine Reise mit dem 9-Euro-Ticket

Es ist viel zu früh am Morgen. Die Sonne steht flach über Sigmaringen, die Luft riecht noch frisch und unverbraucht, nur ein Hauch von Stahl und Gleisabrieb liegt in der Luft. Zwei Dutzend Menschen warten am Gleis auf grauem Asphalt auf den Interregio-Express in Richtung Stuttgart, darunter eine gut gelaunte, vierköpfige Frauengruppe, eine handvoll gelangweilt blickender Männer und wir zwei, meine Kollegin Anne Laaß und ich.

Wir haben kurzerhand beschlossen, am Wochenende ins rheinland-pfälzische Pendant des hohenzollerischen Bingens zu fahren und uns bei Rhein in Flammen einen schönen Abend zu machen – per 9-Euro-Ticket.

Zugegeben, ich habe Vorurteile gegenüber solchen Bahnfahrten, denn ich habe genügend dieser Fahrten mit ICE, IC und Co. hinter mir, die, gelinde gesagt, schwierig waren. Doch wir sind neugierig, wie gut es wirklich über lange Strecken läuft. Außerdem kann Zugfahren durchaus Spaß machen.

Die erste Fahrt geht rückwärts

Also, zurück ans Gleis. Der Zug fährt pünktlich ein, die Passagiere suchen sich ihren Platz. Obwohl es erst kurz vor 8 Uhr ist, sind etliche Sitze schon belegt. Wir haben zwar Glück, allerdings landen wir direkt neben der Tür und fahren rückwärts.

Die ersten paar Kilometer funktioniert das auch gut, abgesehen davon, dass eine Gruppe Jugendlicher ohne Mundschutz um uns herumsitzt und lärmt. Immerhin: Die Landschaft des Schmeientals fliegt vorbei, was mich fasziniert, weil mir diese Perspektive auf die Landschaft neu ist. Gefällt uns beiden.

Verwirrung im Tunnel, Kaffee auf den Beinen

Dann wird es plötzlich dunkel, Tunnel. Blöderweise bleibt auch im Abteil das Licht im Abteil aus. Kurze Unruhe und Verwunderung, dann scheint die Sonne wieder hinein.

Doch mit jeder Kurve und damit jeder Seitenneigung des Regionalexpresses merke ich, dass vorwärtsgewandte Plätze besser wären. Mir wird übel. Als in Albstadt-Ebingen ein Vierer-Platz frei wird, springen wir sofort auf und ich verschüttn vor lauter Aufregung sogar den Kaffee, den ich mir gerade erst eingeschenkt habe.

Ich vermisse meinen Mann, der ist mir abhandengekommen. Senioren im Zug

Egal, nun sitzen wir in Fahrtrichtung, die Übelkeit bessert sich etwas, auch wenn das ständige Geruckel – selbst ohne Kurve – stärker ist, als ich es in Erinnerung habe. Der Kaffee trocknet bei dem Wetter ja schnell.

Seniorin verliert ihren Mann

Mit jeder Station wird der Zug voller, hinter Tübingen sammeln sich die Leute auf dem Gang, darunter auch eine ältere Dame mit grauem, lockigen Pferdeschwanz und Sonnenhut. Sie sucht auffällig das Abteil ab. „Vermissen Sie jemanden?“, erkundigen sich einige Frauen, die neben ihr sitzen. „Ja, meinen Mann, der ist mir abhandengekommen“, erwidert die Frau.

In Karlsruhe haben die geparkten Fahrräder in der Unterführung genauso viel Platz wie die Passagiere. (Foto: Mareike Keiper)

Gemeinsam lassen sie ihre Blicke schweifen, da fährt der Zug auch schon an. Die Seniorin hält sich fest, steht wackelig zwischen den Sitzreihen, da bietet eine der vier Frauen ihren Platz an. Die Dame mit Hut gibt die Suche auf. Sie und ihr Mann haben schließlich ein gemeinsames Ziel.

Kaum Andrang bei Fernzügen

Kaum in Stuttgart angekommen, füllt sich der Bahnsteig rasant. Auch die Seniorin und ihr Mann sind wieder vereint. Sie sprechen aufgeregt neben dem Zug, wir gehen vorbei. 50 Minuten Umstiegszeit haben wir vor uns, die wir nutzen, um die überfüllte Toilette und einen Bäcker aufzusuchen.

Am nächsten Gleis angekommen, ist es so voll, dass sich die Menschen tummeln wie Heringe im Becken, natürlich ohne Mundschutz. Den braucht es im Bahnhof nicht. Direkt daneben wartet ein Fernzug auf Mitreisende, nahezu vergeblich. Dort ist kaum etwas los.

Überfüllung: Türen im Zug schließen nicht

Auch im Zug in Richtung Karlsruhe wird es voll, nachdem die Passagiere hineingespült sind. Den Schaffner nervt es. Er ruft mehrfach zum Zusammenrücken auf, die Tür muss sich schließen, sonst gibt’s Verspätung. Die Leute raffen sich auf, zögerlich, ebenfalls genervt. Es dauert ein paar Minuten, dann geht es doch. Der Zug fährt an.

Entsprechend voll geht es in Karlsruhe weiter, der zweite von insgesamt drei Umstiegen. Der Weg aus dem sehr kargen Bahnhof führt durch eine Unterführung, die sich den Platz mit einer Fahrradgarage teilt. Es ist sehr eng, zu eng. Schulter an Schulter passieren die Menschen den Gang. Erinnerungen an die Love Parade kommen auf. Scheinbar ist die Fläche nicht für so viel Betrieb ausgelegt. Fahrräder stehen in der Garage übrigens kaum.

Laute Gespräche über den Trip an die Nordsee

Am Gleis ist nun weniger los, der Zug steht schon parat, es ist seine End- und Starthaltestelle. Wir finden wieder direkt einen Platz in einem Vierer-Abteil. Doch auch hier ist es die Ruhe vor dem Sturm. Schnell wird es voll. Hinter uns unterhalten sich eine junge Frau und ein ähnlich junger Mann über die Vorteile des Neun-Euro-Tickets.

Es ist immer schön, sich im Zug auszutauschen, auch wenn man die Menschen danach nie wieder sieht. Ein Passagier

Wir sind aufgrund der Gesprächslaustärke zum Lauschen gezwungen. Sie fährt damit zum ersten Mal in ihrem Leben an die Nordsee und schwärmt, dass sie das ohne das Ticket gar nicht machen würde. Darüber reden sie sehr lange. Es klingt fast so, als bahne sich eine Liebesgeschichte an. In Mainz trennen sich ihre Wege aber.

Er fährt weiter nach Frankfurt. „Es ist immer schön, sich im Zug auszutauschen, auch wenn man die Menschen danach nie wieder sieht“, sagt er danach leichthin und laut zu einem weiteren Passagier. Sie wirkt beim Aussteigen enttäuscht.

Der letzte Zug ist endlich leer

Wir folgen ihr, es geht in den letzten Zug in Richtung Bingen. Erstmals bleibt der Zug wirklich leer, wir ergattern sogar Plätze mit Tisch. Sechs Stunden Fahrt haben wir schon hinter uns und sind ziemlich müde, aber das Ziel naht und schließlich genießen wir den Abend bei Sonnenschein und mit einem Glas gutem Rosé.

Erst am nächsten Morgen kehren die Sorgen zurück: Wird es wieder so voll? Werden sich Züge verspäten? Doch das Sorgen scheint umsonst.

Es bleibt entspannt. Obwohl etliche Menschen mitfahren, finden nahezu alle einen Platz. Wir blicken schon hoffnungsvoll der Ankunft entgegen, da macht uns die Bahn kurz vor Schluss einen Strich durch die Rechnung. Die Klimaanlage im letzten Zug streikt bei 30 Grad. Was für ein heißer Ritt durch halb Deutschland.