Plastikdeckel von Flaschen können Leben retten

Bereits im zweiten Jahr unterstützt der Rotaract Club Sigmaringen-Albstadt, die Jugendorganisation des Rotary Clubs, die Initiative „500 Deckel für ein Leben ohne Kinderlähmung“. Bei der Aktion werden Flaschendeckel aus hochwertigem Kunststoff gesammelt und recycelt. Aus dem Erlös werden Polioimpfungen finanziert. In den knapp zwei Jahren konnte Rotaract mit Unterstützung vieler Organisationen und Privatpersonen im Landkreis Sigmaringen insgesamt mehr als 100 000 Deckel an die Initiative abliefern und damit etwa 200 Impfungen finanzieren.

Rotaract ist weltweit eine der größten Jugendorganisationen. Deutschlandweit setzen sich 190 Rotaract Clubs zusammen für andere ein. Monika Hägele, Präsidentin des Rotaract Clubs Sigmaringen-Albstadt, erklärt: „Wir möchten mit Begeisterung und Spaß die Welt verbessern. Bei der Deckelaktion können Kinder und Erwachsene mit einer kleinen Geste zu Großem beitragen.“

Und genau das erklärt den Erfolg des Projekts. „Kindergärten und Schulen drängen uns geradezu, an der Deckelaktion festzuhalten“, berichtet Florian Barking, der die Aktion zusammen mit der Landesbank vor eineinhalb Jahren im Landkreis bekannt gemacht hat. „Endlich gibt es etwas, bei dem die Kinder keine Erwachsenen benötigen. Sie können die Deckel selbst abschrauben, in einer Box sammeln und in den Filialräumen der Sparkasse abgeben. Und mit dem Recycling der Deckel retten sie möglicherweise einem Kind am anderen Ende der Welt das Leben!“

Auf diese Weise sammelten die Kunden der Landesbank im zweiten Aktionszeitraum sogar noch mehr Deckel als im ersten Jahr. „Somit können nach Abschluss der Aktion mit den gesammelten Deckeln noch mehr Impfungen als im Vorjahr finanziert werden“, freut sich Michael Hahn, Vorsitzender der Landesbank Kreissparkasse und ergänzt: „Wir waren bereits zu Beginn von der Idee von Rotaract überzeugt. Mit einer solchen Welle der Unterstützung hätten wir aber nicht gerechnet.“

Dr.Klaus Barking vom Rotary Club Sigmaringen fügt hinzu, dass die Aktion der Jugendorganisation Rotaract natürlich nicht das Engagement der großen Organisationen in der Entwicklungshilfe ersetzt. Er betont, dass hier Geldspenden weiterhin überaus notwendig sind. „Doch ist es genauso wichtig, dass bereits die Kleinsten den bewussten Umgang mit unseren Ressourcen lernen und eine Beitrag für den Nächsten leisten – für eine gemeinsame Zukunft auf unserem Planeten!“