Plastikdeckel finanzieren Impfungen

21 Kilo Plastikdeckel für knapp 20 Impfungen gegen Kinderlähmung: Der Hochschulprofessor Dr. Jonas Rossmanith hat am Dienstag drei Säcke voller Flaschenverschlüsse an Hans Pfarr übergeben. Der langjährige Oberbürgermeister von Albstadt (1975 bis 1991) engagiert sich seit vielen Jahren als Koordinator von „End Polio now“ im weltweiten Kampf gegen Kinderlähmung. Dabei handelt es sich um das nach eigenen Angaben größte Projekt, das der Rotary Club in seiner 113-jährigen Geschichte jemals angepackt hat.

Das Prinzip ist einfach: Die Kunststoffdeckel von Getränkeflaschen oder -kartons bestehen aus besonders hochwertigem Kunststoff und sind damit für Verwerter viel interessanter als die Flaschen, auf denen sie stecken. Damit sie aber nicht einfach mit den Behältern geshreddert werden und damit als Rohstoff verloren gehen, werden die Deckel gesammelt und verkauft. Von dem Erlös wiederum werden Polioimpfungen finanziert. Eine Impfdosis kostet 50 Cent – umgerechnet entspricht das rund 500 Plastikdeckeln.

„Ich habe in der Zeitung davon gelesen und hatte die Idee, das mit meinem dritten Semester zu machen“, sagt Rossmanith, Studiendekan des Masterstudiengangs Betriebswirtschaft und Management. „Ich wollte bei den Studenten einen Sinn für soziales Engagement wecken.“ Jeden Montag kam der Professor mit ein paar Tüten in die Vorlesung, und die BWL-Fachschaft stellte sogar eine Sammelbox im Foyer auf. Das selbst gesteckte Ziel von 10 000 Deckeln wurde bis Dienstag zwar nicht erreicht, aber das kann ja noch werden. Insgesamt konnte Rossmanith geschätzt knapp 9200 Deckel übergeben.

„Ich möchte Sie unbedingt ermutigen, weiterzumachen“, sagte Hans Pfarr, der den Studenten zur Übergabe der Deckel einen Überraschungsbesuch abstattete. In seinem Vortrag verdeutlichte er, wie durch die Deckelaktion mit einfachen Mitteln sehr viel geleistet wird. „Vor 30 Jahren traten weltweit in 125 Ländern pro Jahr noch 350 000 Fälle von Kinderlähmung auf“, sagte er. „Heute ist sie nur noch in Afghanistan, Pakistan und Nigeria endemisch.“ Die Zahl der Neuerkrankungen sei im Jahr 2017 auf 22 gesunken. Hans Pfarr wies aber auch darauf hin, dass Erwachsene hierzulande ihren Impfschutz unbedingt überprüfen sollten: „In Deutschland ist der Durchimpfungsgrad bei Kindern sehr hoch, aber bei Erwachsenen nicht ausreichend.“ Wenn auch nur einer das Virus von einer Reise unbemerkt einschleppe, „sind die Ungeimpften die ersten Opfer“.