Pilzberatung im B.U.N.D.-Umweltzentrum

Wie schon in den Vorjahren wird es in Sigmaringen während der Hauptpilzsaison ab Montag, 5. September, wieder jeweils montags von 16.30 bis 17.30 Uhr im B.U.N.D.-Umweltzentrum in der Burgstraße 4 eine kostenlose Pilzberatung durch einen geprüften Pilzsachverständigen der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGfM) geben. Dies teilen die Verantwortlichen mit. Speisepilzsammler, die Pilze gefunden haben, die sie essen möchten, sich ihrer Sache aber nicht ganz sicher sind, können ihre mitgebrachten Fundexemplare begutachten lassen. Selbstverständlich können auch andere Pilze gebracht werden, über die man gerne mehr erfahren möchte. Auch wer Fragen zu Pilzen oder zum Sammeln von Pilzen hat ist willkommen. Man sollte nach Möglichkeit den kompletten Pilz mitbringen, Angaben zum Standort können hilfreich sein. Am 19. September und am 3. Oktober fällt die Pilzberatung allerdings aus.