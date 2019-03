Pia Kübler vom Lize ist Zweite beim Landesentscheid

Pia Kübler von der Oberstufe der Liebfrauenschule erreichte bei der Landesentscheidung zum „Prix des lycéens allemands 2019“ in Stuttgart den zweiten Platz. Am Freitag vor einer Woche haben je zwei Schüler aus 30 Schulen über ihre Favoriten aus vier Romanen debattiert. Die jeweiligen Sieger der Bundesländer qualifizierten sich für die Preisverleihung des „Prix des lycéens allemands“ bei der Leipziger Buchmesse.

Gerne wäre Pia Kübler mit ihrer Französischlehrerin Laure Soccard-Güler nach Leipzig gefahren. Die Entscheidung in Stuttgart war denkbar knapp und außerdem, so Soccard-Güler, wurde die Siegerin viele Jahre lang ausschließlich auf Französisch unterrichtet, was nicht im Sinne des Preises sei. Schließlich wolle man deutschsprachige Schüler in der französischen Fremdsprache trainieren. Sie freue sich trotzdem sehr, dass Pia als Stellvertreterin nominiert ist. Pia und ihre Mitschülerinnen hatten vor der Entscheidung alle vier vorgeschlagenen französische Bücher zu Hause gelesen, sich dann für den Jugendroman „Une fille de …“ von Jo Witek entschieden und ihn bei der Debatte in Stuttgart verteidigt. Der Jugendroman erzählt die Geschichte eines Mädchens, deren Mutter Prostituierte ist. Im Unterricht wurde anschließend kurz darüber gesprochen. Im Wesentlichen, so Soccard-Güler, haben die Schülerinnen ihre Argumente selbst erarbeitet. Pia und Ina Waizenhöfer als Vertreterin konnten sich als beste ihrer Jahrgangsstufe der Landesjury stellen. Für Ina ist das Besondere an diesem Buch, dass man „alle Emotionen mitbekommt“, außerdem sei der Roman klar und leicht zu lesen. Pia ergänzt: „Wir würden uns freuen, wenn das Buch in Leipzig gewinnt und dann übersetzt von allen gelesen werden kann.“ Dort werden auch die Schriftsteller aller vier nominierten Jugendromane anwesend sein und mit den Schülern diskutieren.

Lob für die Lehrerin

Pia und Ina sind sich einig: „Unser Französisch ist so gut, weil wir so eine gute Lehrerin erwischt haben.“ Bundes- und landesweit ist Französisch als Fremdsprache auf dem Rückzug. Lediglich sieben von insgesamt 41 Schülern der gesamten Jahrgangsstufe der Liebfrauenschule hatten sich für das Fach Französisch entschieden.

Pia und Ina lernen seit der sechsten Klasse die Fremdsprache zusammen und wurden mehrere Jahre von der Französin mit deutschem Staatsexamen unterrichtet.

Die Schülerinnen waren bereits bei einem Schüleraustausch in Chaource, aber ansonsten kennen sie Frankreich außerhalb von Paris wenig. Das soll sich jetzt ändern. Der Preis war für sie ein Anreiz, sich noch einmal tiefer mit der Sprache und dem Land auseinanderzusetzen. Genau dies wollen das Institut Français Deutschland und der Klett-Verlag mit dem deutschen „Prix lycéens“ erreichen.