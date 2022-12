Pfarrer Franz Gluitz stirbt im Alter von 91 Jahren

Pfarrer Franz Gluitz ist am Mittwochabend im Alter von 91 Jahren gestorben. Wie der Sigmaringer Stadtpfarrer Ekkehard Baumgartner bekannt gab, starb der katholische Geistliche nach einer kurzen schweren Krankheit im Gammertinger Pflegeheim, wo er seit April lebte.

Zur Welt kam Gluitz 1931 in Kettenacker bei Gammertingen. Sein Abitur machte er in Sigmaringen als Schüler des erzbischöflichen Studienheimes St. Fidelis. Im Mai 1958 ist Franz Gluitz im Freiburger Münster mit 15 anderen Diakonen zum Priester geweiht worden. „Sehr emotional denke ich an meine Studienzeit in Freiburg und Tübingen zurück, wo ich bei einer alten Winzerfamilie lebte, die „Vinzenz-Konferenz“ gegründet und behinderte und hilflose junge Menschen betreut habe“, sagte Gluitz, als er unserer Zeitung vor viereinhalb Jahren zu seinem diamantenen Priesterjubiläum ein Interview gab.

Der Lebenslauf des Geistlichen

Gluitz’ erste Station nach der Priesterweihe war das Vikariat in Furtwangen. Nach der zweiten Station als Vikar in der Nähe von Karlsruhe kehrte er in die Heimat zurück und wurde Pfarrer von Veringendorf. Zur Goldenen Primiz, die 2008 in Kettenacker gefeiert wurde, würdigte Pfarrer Hans Haiber den Jubilar mit diesen treffenden Worten: „Dein Herz schlägt für die kleine Pfarrgemeinde als Teil der Kirche und der ganz normalen Seelsorge, du warst im geistlichen Beruf nie als Alleinunterhalter tätig.“ Gluitz trug damals das gleiche Messgewand wie zu seiner Primiz 50 Jahre zuvor.

Zwischen 1972 und 1989 war er Regionaldekan von „Hohenzollern“. Als Regionaldekan wirkte er von Veringendorf aus. Diese Verbundenheit zeigt sich in seiner Tätigkeit als Heimatschriftsteller, in der Gluitz das Buch „Veringen – das Dorf“ verfasste und sich als exzellenter Kenner christlicher Baukunst um den Erhalt von Kirchenbauten kümmerte.

Erste Sozialstation im ländlichen Raum

Auf Franz Gluitz gehen der Auf- und Ausbau des Bildungshauses St. Luzen in Hechingen und die Gründung der ersten Sozialstation im ländlichen Raum in Veringen zurück. Die Veringer Einrichtung war die erste Sozialstation in Baden-Württemberg, die in einem ländlichen Gebiet gegründet wurde. 1979 wurde er deshalb mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. „Pfarrer Gluitz wusste, was die Menschen brauchen, er hat sich sehr hartnäckig um ihre Anliegen gekümmert“, sagt der frühere Caritas-Geschäftsführer Clemens Walz.

Er war vielfältig sozial engagiert und er war ein unglaublicher Schaffer. Clemens Walz

Dabei widmete er sich immer der Gemeinschaft, besonders den Schwachen und Hilfebedürftigen. Wenn Menschen in Not gerieten, war der Geistliche zur Stelle. „Er war vielfältig sozial engagiert und er war ein unglaublicher Schaffer“, sagt Clemens Walz.

Ehrenbürger von Glottertal

Nach 17 Jahren als Regionaldekan von „Hohenzollern“ wechselte Gluitz als Pfarrer ins Glottertal und übernahm parallel das Amt des Dekans von Waldkirch. Im Schwarzwald wurde er Ehrenbürger und kehrte 2002 nach Sigmaringen zurück, um sich zur Ruhe zu setzen.

Wobei der priesterliche Ruhestand erst viel später begann: Bis vor wenigen Jahren war er als Pensionär fest in die Seelsorge eingebunden, feierte Messen in der Kapelle des Josefinenstifs und im Fidelishaus.

Kompetenter Reiseleiter

Gluitz ging viel spazieren, er war in der Stadt präsent, seit er im Vinzenzhaus an der Antonstraße wohnte. Neben seiner Arbeit als Seelsorger hatte Gluitz eine künstlerische Ader, die sich in seinen Schnitzereien und in Öl- und Aquarellmalerei ausdrückte. Der Theologe organisierte etliche Wallfahrten nach Israel und bleibt den Teilnehmern deshalb als kompetenter Reiseleiter in Erinnerung.

Seine Verbundenheit zu seiner Wahlheimat Glottertal drückt sich in seinem letzten Wunsch aus – Franz Gluitz wird in Glottertal beigesetzt. Der Termin steht allerdings noch nicht fest.