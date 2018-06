Der frühere Sigmaringer Stadtpfarrer Karl-Heinz Berger lässt sich aus gesundheitlichen Gründen in den vorzeitigen Ruhestand versetzen. Das berichtet die Überlinger Lokalausgabe des „Südkurier“. Er sei in eine „lebensbedrohliche Lage“ geraten, nachdem allergische Reaktionen von ihm Besitz ergriffen, so Berger in dem Zeitungsinterview. Der Geistliche Rat wechselte im Sommer 2014 an den Bodensee, zuvor war er rund 15 Jahre lang Pfarrer von Sigmaringen. Berger ist 65 Jahre alt, das reguläre Pensionsalter für Priester in der Erzdiözese Freiburg liegt bei 70 Jahren. Seine Ärzte hatten ihm jedoch geraten, beruflich kürze zu treten, so der ehemalige Sigmaringer Pfarrer.