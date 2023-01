Pfadfinder sammeln in Sigmaringen und Laiz die Christbäume ein.

Die Sigmaringer Pfadfinder der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) sammeln am Samstag, 14. Januar, in Sigmaringen und Laiz wieder die Christbäume ein. Pandemiebedingt war dies in den vergangenen zwei Jahren nicht möglich. Nun entschieden sich die Verantwortlichen wieder für die Durchführung der Sammelaktion. Beim Ablauf sind dabei einige Veränderungen festzustellen, heißt es in der Mitteilung.

Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder sammeln die Christbäume, die vorab gut sichtbar an die Straße gelegt werden sollten, ab 8 Uhr direkt mit Fahrzeugen ein. Bisher wurden die zahlreichen Bäume von vielen Helfenden an Sammelpunkte in Gebieten zusammengetragen, währenddessen klingelte man an den Haustüren und bat um eine Geldspende als Dank für die Baumabholung. Das findet so nun nicht mehr statt. Stattdessen freuen sich die Verantwortlichen über eine Spende per Überweisung, die entsprechende Kontoverbindung der Pfadfinder lautet: DE40 6535 1050 0000 8255 84.

Sigmaringen wird zunehmend attraktiv für junge Familien und somit wachsen auch die Wohngebiete in der Stadt. Das macht sich auch bei der jährlichen Sammelaktion der Pfadfinder bemerkbar. Ein Zusammenziehen der Bäume und Klingeln an den Häusern ist daher bei schrumpfenden Helferzahlen logistisch nicht mehr möglich. Aus diesem Grund entschieden sich die Pfadfinder für die neue Art des Spendenaufrufs.

Mit dem gesammelten Geld unterstützen die Bürgerinnen und Bürger die pädagogische Jugendarbeit der Pfadfinder mit wöchentlichen Gruppenstunden, Zeltlagern und regelmäßigen Aktionen für Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 17 Jahren. Die stetige Aus- und Weiterbildung der Jugendleiter gehört ebenfalls mit dazu, um die einzigartigen Erlebnisse der jungen Pfadfinderinnen und Pfadfinder auch weiterhin ermöglichen zu können.