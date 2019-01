Petra Knaus ist neue Kreisbehindertenbeauftragte

Petra Knaus hat zum Jahreswechsel das Amt der ehrenamtlichen Kreisbehindertenbeauftragten von Wolfgang Buck übernommen. Nach etwas mehr als zwei Jahren hat Wolfgang Buck diese Tätigkeit zum Ende des Jahres 2018 aus beruflichen und persönlichen Gründen beendet. Im Namen des Landkreises dankte ihm Sozialdezernent Frank Veser für seinen Einsatz und überreichte ihm ein Präsent. Gleichzeitig wünschte er seiner Nachfolgerin Petra Knaus einen guten Start, viel Freude und Erfolg bei ihrer neuen Aufgabe.

Wie auch ihr Vorgänger setzt sich Petra Knaus für alle Menschen mit geistiger, körperlicher oder seelischer Behinderung im Kreis Sigmaringen ein. Sie ist Mittlerin zwischen Betroffenen und fachlich Verantwortlichen. Petra Knaus ist 52 Jahre alt und arbeitet in Teilzeit bei einem mittelständischen Unternehmen in Sigmaringen. Ihre Beweggründe für die Übernahme dieser Tätigkeit fasst sie folgendermaßen zusammen: „Meine eigene Erkrankung ist der entscheidende Ansporn für die Menschen da zu sein und sie in ihren Anliegen zu unterstützen.“ Knaus leitet seit 1993 die Selbsthilfegruppe „Morbus Crohn – Colitis Ulcerosa“ und war darüber hinaus über zwei Jahre Vorsitzende des Arbeitskreises der Selbsthilfegruppen im Kreis Sigmaringen.

Ihre nächsten Sprechstunden finden statt: Am Donnerstag, 17. Januar, von 16 bis 18 Uhr im Landratsamt Sigmaringen, Leopoldstraße 4, im Graf-Stauffenberg-Zimmer (Zimmer-Nummer 521). Am Donnerstag, 21. Februar, 17 bis 19 Uhr im „Haus am Hechtbrunnen“ in den Räumlichkeiten des VdK Ortsverbandes Pfullendorf, Hauptstraße 23, in Pfullendorf. Und am Donnerstag, 21. März, von 16 bis 18 Uhr im Landratsamt Sigmaringen, Leopoldstraße 4, im Graf-Stauffenberg-Zimmer (Zimmer-Nummer 521).