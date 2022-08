Peter Rigöl radelt 2242 Kilometer

Bürgermeister Marcus Ehm hat vor Kurzem die Teilnehmenden des diesjährigen Stadtradelns geehrt. 582 aktive Radfahrer und Radfahrerinnen erreichten für Sigmaringen ein Gesamtergebnis von 143 268 Kilometern, was einer CO2-Einsparung von 22 Tonnen entspricht. Hinter der Aktion steht die Förderung der Landesinitiative RadKULTUR.

Bürgermeister Ehm zeichnete die fleißigsten Radlerinnen und Radler bei der Siegerehrung auf dem Rathausplatz mit verschiedenen Preisen aus.

In der Einzelwertung belegt Peter Rigöl vom Team „Lauf Treff SIG“ mit einer überragenden Gesamtleistung von 2242 zurückgelegten Kilometern den ersten Platz. Dicht gefolgt vom zweitplatzierte Klaus Löffler mit 2186 Kilometern, der für „Andy’s Früchte Team“ an den Start ging. Auch Bernhard Marquard aus dem Team „Schmeiental-Radler“ knackte mit 2011,4 Kilometern die 2000-Kilometer-Marke und sichert sich mit diesem tollen Ergebnis Platz drei. Auf den Plätzen vier und fünf folgen Rosemarie und Dieter Drokur (jeweils 2005,8 Kilometer) vom Team „Milka“.

In der Teamwertung hatten dieses Jahr die 87 Radler der „Schmeiental-Radler“ die Nase vorn: Mit einer Gesamtleistung von beeindruckenden 26 345,8 Kilometern sicherten sie sich den ersten Platz in der Teamwertung und damit auch den Sieg in der Kategorie „Bestes privates (Vereins-) Team“. Hiermit übertreffen sie ihr Vorjahresergebnis um 2985 Kilometer.

Als beste Schule radelten die 146 Schüler und Schülerinnen der Theodor-Heuss Realschule sich mit 13 258,7 Kilometern auf den zweiten Platz. Die Auszeichnung als beste Firma / Unternehmen / Institution / Einrichtung sichert sich das Team vom Haus Nazareth mit 10 135,9 Kilometern, die 48 Teilnehmerund Teilnehmerinnen auf den Tacho brachten.

Alle Teilnehmenden unter 18 Jahren erhalten dieses Jahr ein Dankeschön fürs Mitmachen. Unter dem Motto „Lass dich auch nächstes Jahr wieder beim Stadtradeln sehen“ wurde ein Sicherheitspaket mit blinkenden Signalleuchten und einer Radklingel für mehr Sicherheit im Straßenverkehr ausgegeben.

Mit gerade einmal fünf Jahren ist Robin Schlewek der jüngste Radler, der dieses Jahr beim Stadtradeln dabei war und fleißig den täglichen Weg zum Kindergarten mit dem Rad zurückgelegt hat. Insgesamt kamen so 35,5 Kilometer zusammen. Bereits in 2021 nahm Robin als jüngster Radler teil. In diesem Jahr konnte er bereits 30 zusätzliche Kilometer erradeln. Mit 81 Jahren ist Dieter Runge der älteste Teilnehmer des Stadtradelns 2022, der 278,2 Kilometer zurücklegte.